Deense koningin Margrethe heeft dit jaar geen eenzame kerst

Koningin Margrethe van Denemarken viert kerst dit jaar inderdaad weer met haar familie. Het hof heeft aangekondigd dat ze op paleis Marselisborg in Aarhus bezoek ontvangt.

Margrethe moest de feestdagen vorig jaar zonder haar kinderen en kleinkinderen doorbrengen, omdat die in het buitenland zaten. Eerder deze maand zei de koningin al dat ze verwachtte dat ze nu wel zouden komen.

De vorstin is vanaf 20 december op Marselisborg. Op kerstavond komen kroonprins Frederik en kroonprinses Mary met hun vier kinderen langs en schuiven ook prins Joachim en zijn vrouw Marie aan met twee van hun kinderen. Graaf Felix, de tweede zoon van Joachim, gaat een dag later naar zijn oma. Zijn oudere broer Nikolai, die in Australië studeert, blijft in het buitenland.