Deense koningin Margrethe loopt opnieuw corona op

Koningin Margrethe heeft opnieuw corona. De 82-jarige Deense vorstin is dinsdagavond positief getest, heeft het paleis woensdag bekendgemaakt.

Margrethe verblijft momenteel in paleis Fredensborg. Al haar activiteiten voor de komende week zijn afgezegd. Ze zou vrijdag een bijeenkomst hebben in paleis Christiansborg in Kopenhagen voor leden van de regering en het parlement.

Het is de tweede keer dat Margrethe corona heeft. In februari werd ze ook al ziek. Volgens het hof had ze destijds milde symptomen.

Margrethe was afgelopen zondag en maandag nog in Londen bij het afscheid van koningin Elizabeth. Tijdens de uitvaart in Westminster Abbey zat ze samen met haar zoon kroonprins Frederik op de eerste rij, net als koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.