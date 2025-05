Deense koningin Margrethe met verkoudheid in ziekenhuis opgenomen

De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Dat heeft het Deense hof donderdag gemeld. De 85-jarige Margrethe heeft een verkoudheid opgelopen en wordt uit voorzorg ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Er wordt niet gemeld hoe lang Margrethe in het ziekenhuis moet blijven. De koningin zou donderdag een evenement bijwonen, maar zij heeft door haar ziekte moeten afzeggen.

Margrethe deed vorig jaar afstand van de troon. Zij werd opgevolgd door haar zoon Frederik.