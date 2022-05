Deense koningin Margrethe viert 50 jaar op de troon in pretpark

Koningin Margrethe viert dit jaar haar gouden jubileum op de Deense troon. Op 14 januari was het precies vijftig jaar geleden dat zij koningin werd, maar vanwege corona werden de festiviteiten destijds uitgesteld en werd het klein gevierd. Zaterdag kan het wel weer en staan er diverse feestelijkheden op het programma.

In pretpark Tivoli in Kopenhagen worden diverse activiteiten georganiseerd ter ere van het gouden kroningsjubileum. De 82-jarige Margrethe brengt dan een bezoek aan het Pantomime Theater en de tuinen van het park. In het midden van Tivoli zal een speciale jubileumboom worden geplant.

’s Avonds vindt er een balletgala plaats in de concertzaal van Tivoli. Daar betreden dansers van het Hamburg Ballet, Royal Ballet uit Londen, de Paris Opera, het New York City Ballet en het Koninklijke Deense Ballet het podium. Margrethe zal deze voorstelling samen met haar familie bijwonen. De avond in Tivoli wordt afgesloten met een feestelijke vuurwerkshow.

Herdenkingsmunt

Ter ere van Margrethe’s vijftig jaar op de troon heeft de Deense nationale bank eerder dit jaar al een speciale herdenkingsmunt uitgebracht. De munt verscheen in drie versies: een zilveren van 500 Deense kroon (zo’n 67 euro) en twee soorten van 20 Deense kroon (zo’n 27 euro). Margrethe is op de munt vanaf de rechterkant geportretteerd.

Daarnaast werd er in januari ook al een postzegel van de koningin uitgegeven. Hierop staat zij zowel als haar jongere zelf als de huidige Margrethe afgebeeld. Het koninklijke wapen staat tussen de twee portretten van de koningin in. Later in het jaar volgen ter ere van het jubileum ook nog een lunch op het koninklijke jacht Dannebrog en een feest voor Deense overheidsmedewerkers en leden van het Europees Parlement.

Margrethe werd in 1972 staatshoofd van Denemarken, nadat haar vader Frederik IX overleed. De koningin heeft sinds 2018 geen echtgenoot meer aan haar zijde. Haar man prins Henrik stierf in 2018 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Margrethe is de op één na langst regerende monarch van het land. Het record staat op naam van Christian IV, die zestig jaar regeerde.