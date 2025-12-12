Deense koningin Mary bezoekt grootste vuilstortplaats van Kenia

De Deense koningin Mary heeft de vuilstortplaats in Dandora bezocht tijdens haar bezoek aan Kenia. Dat deelt het Deense hof op Instagram. Dandora heeft de grootste vuilstortplaats van Kenia en bevindt zich in de hoofdstad Nairobi.

Op foto’s is te zien hoe de koningin wandelt over de vuilstortplaats. Op andere foto’s is te zien hoe mensen zich over de vuilstortplaats bewegen en afval verzamelen. Volgens het Deense hof heeft Denemarken “de wens om bij te dragen aan een beter en meer circulair afvalbeheer in het land.”

De reis vond plaats in het kader van de zevende milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA), waar de koningin deelnam in haar rol als beschermvrouwe van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).