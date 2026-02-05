Deense koningin Mary viert 54e verjaardag

De Deense koningin Mary is donderdag 54 jaar geworden. Voor de gelegenheid deelde het Deense hof een foto van de vrouw van koning Frederik. Het portret is geschoten in maart 2025 voor haar stichting Mary Fonden.

Het is de derde verjaardag van Mary als koningin. Het is niet duidelijk hoe de koningin haar verjaardag zal vieren. Maar op de website van het Deense koningshuis is te lezen dat kroonprins Christian de komende dagen regent is. Dat betekent waarschijnlijk dat het koningspaar in het buitenland is. Zij hebben de komende dagen ook geen verplichtingen op de openbare agenda staan.

In Denemarken wordt altijd een vervanger aangewezen als het staatshoofd in het buitenland is. Vanaf volgende week is koningin Margrethe de ‘rigsforstander’ (rijksbestuurder), die de taken van het staatshoofd waarneemt.