Deense koningshonden hebben gedenksteen gekregen

In de tuin van Slot Fredensborg in Denemarken is een gedenksteen geplaatst voor de overleden honden van koningin Margrethe en prins Henrik. Volgens het Deense Billed Bladet is de steen zo geplaatst dat hij vanuit de ramen van het paleis te zien is.

Op de steen zijn de zestien namen te lezen van de honden die de koningin en haar echtgenoot in de loop der jaren hebben gehad. De namen zijn in een spiraalvormige cirkel geplaatst en beginnen met de naam Souris, de eerste hond die Margrethe en Henrik in 1970 kregen.

Margrethe en haar in 2018 overleden man hebben sindsdien altijd honden gehad. De meeste waren teckels, deelde het paleis enkele jaren geleden in een lijst met tachtig weetjes die werd gepubliceerd voor de tachtigste verjaardag van de koningin. Haar huidige hond heet Tilia en is ook een teckel.

Slot Fredensborg is de lente- en herfstresidentie van de Deense koninklijke familie en ligt op het eiland Seeland. Het paleis wordt ook gebruikt voor belangrijke ontvangsten en evenementen in de koninklijke familie.