Deense koningspaar trapt zomertour met schip af in Frederikshavn

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben maandag hun zomertour afgetrapt met een bezoek aan de stad Frederikshavn. Het koninklijk paar werd enthousiast verwelkomd door bewoners en burgemeester Karsten Thomsen.

Na de welkomstceremonie woonde het koppel een kerkdienst bij. Ook bezochten de koning en koningin een glasblazerij, waar zij een demonstratie bekeken en uitleg kregen over de geschiedenis van het glasblazen. Het ochtendprogramma werd afgesloten in Clasens Have, een park waar talloze kunstenaars zich presenteren.

In de middag staat een natuurwandeling op het programma. In de avond organiseren zij een receptie aan boord van het koninklijke schip Danneborg. Het echtpaar doet de komende week verschillende steden aan.