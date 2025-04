Deense koninklijke familie viert verjaardag Isabella in theater

Een groot deel van de Deense koninklijke familie heeft dinsdagavond alvast de 18e verjaardag van prinses Isabella gevierd. In het Koninklijk Theater in Kopenhagen werd speciaal voor de bijna jarige een feestelijke voorstelling opgevoerd. Het programma bestond uit ballet, opera en optredens van Deense popacts als Medina en Scarlet Pleasure.

Isabella, dinsdagavond gekleed in een lange zwarte galajurk, wordt meerderjarig op 21 april. Ze is na haar oudere broer prins Christian tweede in lijn van troonopvolging.

De prinses arriveerde bij het theater samen met haar ouders koning Frederik en koningin Mary, prins Christian en haar jongere broer en zus prins Vincent en prinses Josephine. Ook haar oma koningin Margrethe was erbij, net als haar neven graaf Nikolai en graaf Felix, de zonen van prins Joachim.

In de zaal was ook ruimte voor duizend jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Ze hadden een plek gekregen via een loting, waaraan ongeveer 17.000 jongeren hadden deelgenomen.

Vrijdag werd de verjaardag van Isabella ook al gevierd in Aarhus. Daar sprak de prinses haar eerste openbare toespraak uit.