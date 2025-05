Deense kroonprins Christian sluit militaire dienst af

De Deense kroonprins Christian heeft woensdag zijn militaire basisopleiding afgerond. Dat heeft het Deense koningshuis op Instagram gemeld.

“Iedereen zou trots moeten zijn op een voltooide militaire dienst, dat wekt respect op. Op de familiedag in maart in de Antvorskov-kazerne hadden we het genoegen om de strijdkrachten en hun families te ontmoeten”, schrijft het Deense koningspaar.

Het Deense hof meldde eerder deze maand dat de 19-jarige Christian een opleiding gaat volgen om officier te worden in het leger. Hij begint daar in augustus mee.

Het is traditie dat leden van het Deense koningshuis in het leger dienen. Dat deden koning Frederik en daarvoor koningin Margrethe ook.