Deense kroonprins Christian vervolgt militaire opleiding

De Deense kroonprins Christian begint maandag weer aan zijn militaire opleiding. Dat maakte het Deense hof in een persmededeling bekend. Op Instagram werd een foto van de kroonprins in uniform gedeeld.

Volgens het hof meldt Christian zich maandag bij de Antvorskov-kazerne in Slagelse. De opleiding van Christian duurt een jaar en daarna volgt een periode waarin hij praktijkervaring opdoet als pelotonscommandant.

Het hof gaf ook een update over de opleiding van de andere kinderen van koning Frederik en koningin Mary. Prinses Isabella zet haar schoolopleiding voort op het Øregård Gymnasium en doet in de zomer van 2026 haar eindexamen. Prins Vincent gaat naar de Tranegårdsskolen, zijn tweelingzus Josephine gaat naar de Spir Efterskole. Volgens het hof heeft de prinses daar zelf voor gekozen. Het is niet de eerste keer dat Josephine van school wisselt. Het Deense koningshuis maakte ook in 2023 bekend dat Josephine naar een nieuwe school zou gaan, zonder verdere uitleg te geven.