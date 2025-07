Deense kroonprins Christian weg, koningin Margrethe nu regentes

Koningin Margrethe is vanaf woensdag regentes van Denemarken. Dat betekent dat kroonprins Christian (19), die dat dinsdag nog was, nu in het buitenland is.

Afgelopen weekend werd aangekondigd dat de oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary tot en met zondag regent zou zijn bij afwezigheid van zijn ouders. Hiervoor moest hij binnen de landsgrenzen blijven, maar omdat Christians grootmoeder Margrethe (85) de honneurs nu waarneemt, kan de conclusie worden getrokken dat ook hij naar het buitenland is vertrokken. Het hof bevestigt aan Billed Bladet dat Christian op reis is, maar zegt niet waarheen of met wie.

Het is ook niet duidelijk waar koning Frederik zich bevindt, al werd hij afgelopen weekend en maandag wel gespot op het tennistoernooi Wimbledon. Margrethe treedt zeker tot en met dinsdag op als regentes.