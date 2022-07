Deense kroonprins Frederik fietst eerste etappe Tour de France

De Deense kroonprins Frederik heeft vrijdag de route van de eerste etappe van de Tour de France gefietst. Die gaat vrijdagmiddag van start in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

“Kopenhagen maakt zich op voor de etappe van de Tour de France van vandaag en ik heb zojuist de route op de fiets gereden”, schrijft Frederik bij een foto van hem op de fiets. “Het is geweldig om de grote hoeveelheid enthousiasme voor de tour in ons land te zien. Veel mensen zijn al langs de route gaan staan om de renners aan te moedigen wanneer ’s werelds grootste wielerwedstrijd over een paar uur hier in de hoofdstad van Denemarken begint.”

De Tour de France duurt dit jaar van 1 tot en met 24 juli. De eerste drie etappes zijn in Denemarken: op de eerste dag in Kopenhagen, op de tweede dag tussen Roskilde en Nyborg en op de derde dag tussen Vejle en Sønderborg.