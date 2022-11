Deense kroonprins Frederik gaat niet naar Qatar

Namens het Deense koningshuis zal er tijdens het aanstaande WK voetbal in Qatar niemand op de tribune zitten. Dat bevestigt het paleis aan het Deense persbureau Ritzau.

De aankondiging komt nadat waarnemend minister van Cultuur, Ane Halsboe-Jørgensen, al verklaarde dat Denemarken niet officieel vertegenwoordigd zal zijn tijdens het WK. Volgens haar ligt de focus momenteel op het vormen van een nieuwe regering. Het Deense koningshuis kiest er volgens Ritzau voor om de lijn van de waarnemende regering te volgen.

In oktober werd kroonprins Frederik tijdens zijn reis naar IJsland al gevraagd naar zijn eventuele komst naar het toernooi. Toen liet hij in het midden of hij wel of niet zou gaan. “Mijn steun zal altijd bij het nationale team liggen”, zei de kroonprins, die afgelopen zomer actief de in Denemarken gestarte Tour de France volgde, destijds. “Voetbal is een sport die mijn aandacht heeft.”

Nederland

Vorig jaar was Frederik tijdens het Europees kampioenschap samen met zijn vrouw en zoon geregeld op de tribune te zien bij een wedstrijd van Denemarken. Tijdens het groepsduel tegen België in Kopenhagen kreeg hij gezelschap van koning Filip.

Namens Nederland gaat minister Conny Helder (Sport) naar Qatar. Koning Willem-Alexander slaat de groepsfase in ieder geval over. Mocht het Nederlands elftal ver komen in het toernooi, dan is het nog een optie dat de koning alsnog naar Qatar afreist.