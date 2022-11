Deense kroonprins Frederik kondigt vijfde editie Royal Run aan

De Deense Royal Run staat ook in 2023 weer op het programma. Het hardloopevenement vindt volgend jaar op 29 mei, tweede pinksterdag, voor de vijfde keer plaats.

Kroonprins Frederik onthulde via Instagram in welke vier nieuwe steden er gelopen kan worden. Naast traditiegetrouw Kopenhagen zijn dat Herning, Aabenraa, Nyborg en Nykøbing Falster. “Ik heb er zin zin in”, aldus de oudste zoon van koningin Margrethe.

De Royal Run werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik. De kans is groot dat de kroonprinselijke familie ook weer aanwezig is. Tijdens de afgelopen editie trokken naast Frederik en zijn vrouw Mary ook hun vier kinderen Christian, Isabella, Josephine en Vincent hun hardloopschoenen aan.