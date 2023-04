Deense kroonprinses Mary bezoekt door cyclonen getroffen Vanuatu

De Deense kroonprinses Mary heeft maandag Nikenike Vurobaravu, de president van Vanuatu, ontmoet. De vrouw van kroonprins Frederik is momenteel samen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Wereldklimaatbeleid Dan Jørgensen op een rondreis over de Stille Oceaan. De reis staat in het teken van de gevolgen van klimaatverandering in de Stille Oceaan.

De kroonprinses bezocht maandag ook onder meer de lokale gemeenschap van Etas. Tijdens het bezoek werd Mary bijgepraat over hoe er gewerkt wordt aan de wederopbouw van de samenleving, nadat het gebied begin maart door twee cyclonen werd getroffen. Later op de dag nam zij deel aan een klimaatevenement op de University of the South Pacific (USP). Op het evenement gaf Mary een speech en ook sprak ze met een aantal studenten van de universiteit.

Mary was al sinds zondag in Vanuatu. Die dag ontmoette zij onder anderen de minister van Klimaatverandering, Ralph Regenvanu. Ook bezocht zij de lokale gemeenschap op het eiland Pele, dat zwaar is geraakt door de twee cyclonen en twee aardbevingen die Vanuatu onlangs troffen.

Na het bezoek aan Vanuatu reist Mary door naar Fiji, waar ze drie dagen zal blijven. De Deense kroonprinses sluit haar reis af met een bezoek aan haar geboorteland Australië. Op 28 april spreekt Mary in Sydney met Deense ondernemers die zich richten op de groene transitie in het land.