Deense kroonprinses Mary eind augustus naar Groenland

De Deense kroonprinses Mary reist eind augustus af naar Groenland om daar het UNLEASH Innovation Lab te bezoeken. Daar werken jongeren aan nieuwe ideeën en oplossingen voor de Global Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

In het UNLEASH Innovation Lab werken tweehonderd Scandinavische en Arctische jongeren samen om de wereld te verbeteren op het gebied van klimaat, onderwijs en biodiversiteit. “Onze generatie jongeren is enorm reflectief, creatief en vol empathie voor elkaar. En ze zijn diep begaan met het helpen oplossen van de problemen van de wereld. De jongeren hebben zoveel te bieden en ik kijk ernaar uit om inzicht te krijgen in hun werk”, zegt Mary daarover.

Mary reist ook namens haar foundation, die zich inzet om sociaal isolement tegen te gaan. Tijdens haar bezoek aan Groenland zal Mary aanwezig zijn bij een conferentie op het eiland.