Deense prins Frederik en prinses Mary bezoeken Taj Mahal

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary hebben een bezoek gebracht aan de Taj Mahal in India, zo is te zien op een foto van het stel voor het wereldberoemde gebouw. Frederik en Mary brengen van zondag tot woensdag een officieel bezoek aan India.

Op de foto is te zien dat het echtpaar op een bankje heeft plaatsgenomen. Achter hen is de Taj Mahal goed te zien. “Onlangs bezocht het kroonprinselijk paar het beroemde marmeren monument Taj Mahal in India”, luidt de omschrijving bij de foto.

Het paar is samen met een minister en zakendelegatie naar het land om het te hebben over de transitie naar groene energie. Zij bezoeken de Indiase hoofdstad New Delhi en de zuidoostelijke stad Chennai. Naast de Taj Mahal wordt ook het Fort van Agra bezocht.