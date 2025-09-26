Deense prins Joachim blijft met gezin langer in VS wonen

De Deense prins Joachim blijft met zijn gezin langer in Washington D.C. wonen. Dat heeft het Deense koningshuis vrijdag gemeld. Het besluit heeft te maken met de functie van Joachim als defensieattaché op de Deense ambassade in Washington.

De jongere broer van koning Frederik werkt al sinds september 2023 bij de Deense ambassade in Washington D.C. Het ministerie van Defensie heeft vrijdagochtend gemeld dat zijn functie wordt verlengd tot eind augustus 2027. Daarom zal Joachim met zijn vrouw prinses Marie en hun twee kinderen, Henrik en Athena, in de stad blijven wonen waar de kinderen ook naar school gaan.

Joachim rapporteert in zijn werk aan het ministerie van Defensie en aan de ambassadeur in Washington D.C. Eerder bekleedde hij een soortgelijke functie in Parijs.