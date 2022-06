Deense prins Joachim viert 53e verjaardag

De Deense prins Joachim viert dinsdag zijn 53e verjaardag. Ter ere van zijn verjaardag deelde het Deense Hof een nieuw portret van de jongste zoon van koningin Margrethe.

Op de officiële kanalen van het Deense koningshuis op Instagram en Facebook stromen de felicitaties inmiddels binnen. Volgens het Deense Billed Bladet viert de prins zijn verjaardag in besloten kring in Parijs met zijn vrouw Marie en hun kinderen Henrik en Athena. Het gezin woont al een aantal jaar in Parijs omdat Joachim er een baan heeft als defensieattaché op de Deense ambassade.

Joachims oudste kinderen Felix en Nikolai, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Alexandra, zullen er vermoedelijk niet bij zijn. De prinsen wonen nog in Denemarken.