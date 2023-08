Deense prinses Isabella beleeft introductieweek op nieuwe school

De Deense prinses Isabella is bezig met de introductieweek op haar nieuwe school, het Øregård Gymnasium in Hellerup, dicht bij Kopenhagen. Daar is het tweede kind van kroonprins Frederik van Denemarken en zijn echtgenote kroonprinses Mary net begonnen in de 1e klas.

Woensdag werden de 16-jarige Isabella en de andere nieuwe studenten welkom geheten op de school. Daarna namen zij deel aan een introductiecursus. Donderdag maken Isabella en haar klasgenoten een uitstapje. Daarbij is waterdichte kleding aanbevolen, gezien de slechte weersverwachting in de regio.

De nieuwe leerlingen ontmoeten op vrijdag hun docenten, waarna zij meteen hun eerste lessen krijgen. Na afloop is er een sociaal evenement op de school.