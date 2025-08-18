Deense prinses Marie bezoekt vereniging voor hiv-positieve mensen

De Deense prinses Marie heeft maandag een bezoek gebracht aan Positivgruppen, een vereniging voor hiv-positieve homo- en biseksuele mannen en hun partners. De prinses ging langs bij de ontmoetingsplaats van de vereniging in Frederiksberg, die ‘De Villa’ wordt genoemd.

Op sociale media van het Deense hof is te zien dat de prinses, echtgenote van de Deense prins Joachim, in de villa spreekt met betrokkenen bij de vereniging. Ook poseerde ze voor een groepsfoto.

Positivgruppen werd in 1985 opgericht als ontmoetingsplaats en patiëntenvereniging voor hiv-positieve homoseksuele en biseksuele mannen. De toenmalige burgemeester van Frederiksberg, John Winther, stelde de villa beschikbaar aan de vereniging, waar het sinds 1987 een vast onderkomen heeft.

In het huis biedt de vereniging sociale activiteiten zoals yoga en les in smartphonegebruik, worden themadagen georganiseerd en voorlichting gegeven. Een aantal dagen per week kunnen de leden ook in de villa dineren. Het huis wordt sinds het begin gerund door vrijwilligers.