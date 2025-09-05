Deense Royal Run wordt groter dan ooit

Het Deense koninklijke hardloopevenement Royal Run wordt volgend jaar nog groter. In totaal is er ruimte voor 111.500 lopers, werd vrijdag bekend. De Royal Run van dit jaar had een recordaantal deelnemers van bijna 98.000.

In 2026 wordt er gelopen in de steden Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør en Kopenhagen. De eerste vier maken hun debuut als gaststad. Kopenhagen heeft sinds de start van de Royal Run in 2018 elk jaar meegedaan.

Het evenement kent afstanden van 10, 5 en 1,6 kilometer. Traditiegetrouw doet het koninklijk gezin mee. Koning Frederik liep dit jaar zelfs afstanden op drie verschillende plekken.

De Royal Run werd opgezet ter ere van de vijftigste verjaardag van toenmalig kroonprins Frederik.