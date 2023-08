Deense royals aanwezig bij jubileum Zweedse koning Carl Gustaf

De Deense koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary zijn volgende maand aanwezig bij de festiviteiten rond het vijftigjarig regeringsjubileum van de Zweedse koning Carl Gustaf. Het Deense hof heeft de komst van de Deense royals bevestigd met een bericht op de website.

Ook koningin Anne-Marie, de jongere zus van Margrethe, is aanwezig. Op 15 september viert Carl Gustaf dat hij precies vijftig jaar op de troon zit. Op die dag staan onder meer een kerkdienst en een jubileumdiner in Stockholm op de agenda. Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben in het kader van het 50-jarig koningschap al veel Zweedse provincies bezocht.

Het is nog niet bekend of ook leden van andere koningshuizen aanwezig zijn bij de viering van het jubileum van Carl Gustaf.