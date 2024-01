Deense troonswisseling begint om 14.00 uur

De Deense troonswisseling begint zondag 14 januari om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur, zo maakte het Deense hof donderdag bekend. Op die dag volgt kroonprins Frederik zijn moeder, koningin Margrethe, op als vorst van Denemarken.

De activiteiten starten bij kasteel Christiansborg in Kopenhagen met een zitting van de Deense Raad van State, waarbij Frederik en Margrethe hun handtekening zetten. Om 15.00 uur leest hij vanaf het balkon een verklaring voor. Een uur later worden de koninklijke vaandels van Christiansborg naar Amalienborg gebracht, waar de nieuwe koning met zijn gezin woont.

De troonswisseling in Denemarken lijkt sterk op die in Nederland van ruim tien jaar geleden. Frederik wordt, net als in Nederland, niet gekroond, in tegenstelling tot de Britse koning Charles. Ook kroonprinses Mary, die koningin wordt, en de toekomstige troonopvolger Christian zijn op 14 januari aanwezig.