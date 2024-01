Deense vlag op Tasmaans parlementsgebouw leidt tot ophef

Het hijsen van een Deense vlag op een parlementsgebouw in Tasmanië ter ere van het nieuwe Deense koningspaar heeft geleid tot ophef, omdat daarvoor een vlag van de Aboriginalbevolking moest wijken. Dit schrijft ABC News Australia.

Nala Mansell, van het Tasmanian Aboriginal Centre, zei dat de stap “een klassiek voorbeeld” is van het “gebrek aan respect dat het parlement heeft voor de Aboriginals, het land van de Aboriginals en de vlag van de Aboriginals”. In een verklaring liet een woordvoerder van het parlement weten dat in een protocol is vastgelegd in welke volgorde de vlaggen worden gehesen en ze ook weer moeten plaatsmaken. Die van Australië en Tasmanië bleven hangen, maar de Aboriginalvlag werd naar beneden gehaald.

Volgens de leider van de oppositie Rebecca White zou het goed zijn als het protocol herzien wordt. “We mogen de ene cultuur niet minachten als we een andere cultuur willen steunen”, zegt ze. “We moeten dat kunnen doen zonder welke groep dan ook te beledigen, en het spijt me te moeten zien dat de Aboriginalgemeenschap van Tasmanië hierdoor beledigd is.”

De premier van het Australische eiland Jeremy Rockliff benadrukte ook dat het protocol gevolgd is, maar sprak vooral zijn trots uit over de op Tasmanië geboren kersverse koningin Mary. “En dus werd, in overeenstemming met de nationale protocollen, de Deense vlag voor één dag geïnstalleerd”, zei hij tegen ABC News.