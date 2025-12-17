Défano Holwijn over financiële educatie: we moeten er tegenaan

Défano Holwijn vindt dat er nog veel werk is te doen op het gebied van financiële educatie onder jongeren. “We moeten ertegenaan”, zegt de 33-jarige influencer en rapper woensdagmiddag tegen het ANP. Holwijn ziet vooral risico’s in apps als Klarna, die kopen op afbetaling stimuleren. “Ik denk dat er nog heel veel andere slinkse manieren komen om zoveel mogelijk geld van mensen af te nemen.”

Holwijn was aanwezig bij de filmpremière van Blij dat je betaald hebt in Theater Diligentia in Den Haag. De film is bedoeld als lesmateriaal en toont financiële uitdagingen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen. De rapper testte tijdens het evenement, waarbij ook koningin Máxima aanwezig was, met genodigden hun kennis van het thema financiële gezondheid. “Vanaf jongs af aan legde ik mensen dingen al uit over sparen en hoe je geld kan behouden”, vertelt Holwijn, die vaak scholen bezoekt om geldlessen te geven en jongeren bewust te maken van de uitdagingen die geld met zich meebrengt.

Holwijn roemt ook de betrokkenheid van koningin Máxima, die zich vanuit haar erevoorzitterschap van Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN) en Wijzer in geldzaken inzet voor financiële educatie. “Ik denk dat als de koningin aanwezig is, dat dat extra aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp is. Dus hartstikke tof dat ze er was en hier ook aandacht aan geeft, want het is hard nodig.”