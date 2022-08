Delphine boos op pers: zou mezelf nooit vergelijken met Diana

Prinses Delphine zou zichzelf nooit vergelijken met prinses Diana. Dat schrijft ze op Instagram, nadat in Britse media werd gemeld dat zij die vergelijking wel had gemaakt.

“Ik accepteer het niet wanneer ik verkeerd word geciteerd door de pers”, schrijft Delphine bij het stuk. “Normaal reageer ik niet op verkeerde citaten, maar dit is gewoon fout.”

In een interview met The Daily Mail vertelt Delphine over de tijd dat ze werd erkend als dochter van de Belgische koning Albert. “De mensen vergelijken me nu met prinses Diana”, zou Delphine gezegd hebben. “Ik ben namelijk een ‘princess of hearts’ en ik ben heel gul als het op liefdadigheidswerk aankomt.” Die uitspraken heeft Delphine naar eigen zeggen niet gedaan.

“Het is uit context gehaald. Ik zou mezelf nooit vergelijken met prinses Diana, voor wie ik veel bewondering heb”, schrijft ze. “We hebben hele verschillende verhalen. En ik zou mezelf zeker nooit een ‘princess of hearts’ noemen, zoals de pers dat nu opschrijft.”