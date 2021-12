Delphine gaat met danspartner strijden om finale te halen

De Belgische prinses Delphine komt zaterdag voor het eerst in actie in de Vlaamse versie van Dancing with the stars en als het aan haar Nederlandse danspartner Sander Bos ligt, gaan ze het ver schoppen in het programma op de Vlaamse zender Play4.

In RTL Boulevard werd een gesprek met Bos uitgezonden waarin hij vertelde dat hij niet zoveel vertrouwen had in hun kansen. Hij vroeg naar de danservaring van de 53-jarige prinses, waarop ze “een soort vogeltjesdans” deed. “Dus ik had m’n hoofd al vast en dacht oh god daar gaan we”. Na flink veel repeteren, volgens Bos zo’n 3 tot 4 uur per dag, is dat wel anders. “Ik blijf met haar vechten tot die finale, dat gaan we natuurlijk gewoon proberen”, aldus de Nederlandse danser.

In november werd bekend dat prinses Delphine, de halfzus van de Belgische koning Filip, dit jaar meedoet aan Dancing with the stars. De buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert werd vorig jaar officieel erkend na een lange juridische strijd. Haar deelname was een grote verrassing in eigen land. Het is de eerste keer dat een lid van de Belgische koninklijke familie meedoet aan een dergelijk tv-programma.