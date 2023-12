Delphine reageert op uitgelekte brief: ik word erdoor gepest

De Belgische prinses Delphine heeft voor het eerst gereageerd op de gelekte brief van haar aan premier Alexander de Croo. Daarin stelt de prinses dat het oneerlijk is dat zij anders wordt behandeld dan haar halfbroer en -zus prins Laurent en prinses Astrid. Delphine, een buitenechtelijke dochter van oud-koning Albert, schrijft op Instagram dat ze last heeft van “oneerlijke pesterijen” door berichtgeving over de brief.

“Het is heel zeldzaam dat ik van me laat horen na een mediastorm, maar het is nu een week geleden dat een vertrouwelijke brief aan de premier is gelekt naar de pers”, schrijft Delphine op Instagram. “De lek heeft voor misleidende koppen in de media gezorgd, waardoor het lijkt alsof ik net zoveel betaald wil krijgen als mijn broer en zus.”

Delphine schrijft dat dat “zeker niet waar” is en dat er sprake is van een “kwaadaardige roddel”. De prinses wilde naar eigen zeggen simpelweg uitgenodigd worden voor Koningsdag om haar broer koning Filip, vader Albert en haar land “te steunen”. Delphine is niet uitgenodigd voor de grote dag, Laurent en Astrid wel. De regel is dat alleen werkende leden van het koningshuis aanwezig mogen zijn. Dat is waarom Delphine niet is gevraagd.

“Deze sensationele verdraaiing heeft geleid tot oneerlijk pestgedrag jegens mij en mijn gezin. Dus ik spreek nu om het te laten stoppen. Bedankt”, besluit Delphine haar verhaal.