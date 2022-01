Delphine was niet verrast toen ze hoorde dat Albert haar vader is

Prinses Delphine (53) van België was niet verrast toen ze op 17-jarige leeftijd hoorde dat koning Albert haar vader is. Haar moeder Sybille de Selys Longchamps, die jarenlang een affaire met Albert had, zegt dat haar dochter niet in shock was toen ze haar het nieuws vertelde. Dat vertelt Sybille in de eerste aflevering van de driedelige docuserie Delphine: mijn verhaal die woensdag werd uitgezonden op Eén.

Albert, die van 1993 tot en met 2013 koning was van België, wist dat Delphine zijn buitenechtelijke dochter was maar kwam slechts als “goede vriend” vaak over de vloer. Delphine mocht hem graag en vond het daarom niet erg om te horen dat hij haar vader was.

Dat nieuws kreeg ze te horen in haar favoriete restaurant in Londen. “Ze was niet verrast of in shock. Ze voelde het vast aan”, blikt Sybille terug. “Ik vond het geweldig”, zegt Delphine zelf. “Niet om wie hij was. Het maakte me niets uit dat hij een prins was; ik hield van zijn karakter. Het was juist makkelijker geweest als hij geen prins was geweest, dan had ik me niet hoeven te verstoppen.”

Thuis les

In de eerste aflevering praat Delphine ook over de periode voordat ze wist dat Albert haar vader is. Zo vertelt ze onder meer dat ze thuis les kreeg om te voorkomen dat er kinderen bij haar thuis kwamen en het geheim over haar vader werd ontdekt en is ze openhartig over haar eetprobleem als tiener. De aflevering stopt op het moment dat in 1999 het nieuws bekend wordt over de buitenechtelijke dochter van Albert.

De komende weken zal ze praten over het moment in 2001 dat Albert het contact verbreekt en over de jarenlange juridische strijd om erkenning. Vorig jaar werd Delphine officieel erkend als de buitenechtelijke dochter van de koning. Sindsdien is ze ook officieel prinses.