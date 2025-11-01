Democraten willen Andrew ondervragen over banden met Epstein

Democraten in de zogenoemde House Oversight Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen dat de voormalige Britse prins Andrew vragen beantwoordt over zijn banden met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zeggen zeker vier Democratische politici tegen de BBC.

“We willen precies weten wat er is gebeurd, niet alleen voor gerechtigheid voor de slachtoffers, maar ook om te voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt”, zegt Raja Krishnamoorthi tegen de Britse omroep. “Kom voor het Amerikaanse Congres en getuig vrijwillig. Wacht niet op een dagvaarding. Kom getuigen en vertel ons wat u weet.”

Een ander congreslid, Suhas Subramanyam, had een soortgelijke boodschap. “Als hij zijn naam wil zuiveren, zal hij zich melden.” Subramanyam suggereerde dat Andrew via een videoverbinding zou kunnen spreken. Volgens hem wordt Andrews naam vaak genoemd door slachtoffers. “Dus hij heeft duidelijk weet van wat er is gebeurd en we willen gewoon dat hij zich meldt en ons vertelt wat hij weet.”

De Britse handelsminister Chris Bryant zei vrijdag al tegen de BBC dat hij vindt dat Andrew in de Verenigde Staten vragen over Epstein zou moeten beantwoorden.

Koning Charles nam deze week de titel prins van zijn jongere broer af. Hij staat nu bekend als Andrew Mountbatten Windsor. De voormalige prins is al jaren in opspraak door zijn banden met Epstein. Recent laaide de ophef opnieuw op nadat de memoires van Virginia Giuffre postuum werden gepubliceerd. Giuffre beschuldigde Andrew van seksueel misbruik. Hoewel hij altijd ontkende, trof hij wel een schikking met haar.

De Epstein-zaak achtervolgde ook de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder dit jaar verschenen berichten in de media over een verjaardagskaart die Trump aan Epstein zou hebben geschreven.