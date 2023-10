Demonstranten bij kroning Charles worden niet vervolgd

De 21 demonstranten die zijn gearresteerd tijdens de kroning van Charles eerder dit jaar, worden niet vervolgd. Na onderzoek is besloten dat de mensen niet strafbaar zijn, zo heeft de Britse politie donderdag bekendgemaakt.

De demonstranten werden gearresteerd om te voorkomen dat de openbare orde verder verstoord werd. Ze zouden van plan zijn verdere onrust te veroorzaken in de rest van Londen tijdens de kroning op 6 mei. De demonstranten hadden lijm en spandoeken van een “bekende activistische beweging” op zak, aldus de politie.

“In de uren vóór de kroning hebben we informatie ontvangen waaruit bleek dat activisten van plan waren om de processie te verstoren”, laat de politie weten in een verklaring. “We waren niet alleen bang dat dit het evenement zou ontwrichten, maar ook dat de veiligheid van deelnemers het publiek in gevaar zou komen.”