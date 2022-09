Demonstratie in Wales tegen monarchie bij bezoek koning Charles

Tegenstanders van de monarchie houden vrijdagmiddag in Wales een stil protest tegen de monarchie, op de dag dat de nieuwe koning Charles III en zijn vrouw Camilla Cardiff Castle in de hoofdstad van het landsdeel bezoeken. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth is in het Verenigd Koninkrijk niet op grote schaal gedemonstreerd tegen de monarchie. Wel zijn de afgelopen dagen mensen aangehouden die hun weerzin tegen de rol van het koningshuis uitten.

Vakbonden en voorstanders van een onafhankelijk Wales riepen op tot de betoging bij het kasteel onder het motto ‘Real Protest Now’. Ze eisen dat de politie hun recht om te demonstreren respecteert. “We moeten praten over de toekomst van Wales en hoe we willen dat ons land eruitziet”, aldus activist en oud-volksvertegenwoordiger Bethan Sayed.

Volgens hem voelen velen zich genoodzaakt te reageren op de aankondiging van de nieuwe koning dat prins William prins van Wales wordt. “We willen geen problemen veroorzaken, maar we eisen dat onze rechten op afwijkende meningen worden gerespecteerd”, aldus Sayed.

Het kasteel is een van de drie locaties die Charles aandoet bij zijn bezoek aan Cardiff, waar hij liefdadigheidsorganisaties en religieuze leiders ontmoet na een gesprek met regeringsleider Mark Drakeford van Wales. De demonstratie bij het Cardiff Castle begint volgens de organisatoren om 13.00 uur.