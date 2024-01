Denemarken krijgt eigen versie ‘The Crown’ over Margrethe

Er komt een nieuwe televisieserie over het leven van de voormalige Deense koningin Margrethe. Dat heeft de Deense zender TV2 laten weten. De serie zal de naam Af Guds nade (Bij Gods gratie) krijgen.

Het verhaal begint in 1940, het geboortejaar van de zondag afgetreden Margrethe. Volgens TV2-producent Pernille Bech Christensen gaat het om een “belangrijk verhaal dat alle Denen aangaat, verteld uit het oogpunt van de Deense koninklijke familie met Margrethe als middelpunt”. De koninklijke familie wordt in zowel goede als slechte tijden weergeven, staat verder in de aankondiging. Het Franse persbureau AFP betitelt de nieuwe reeks dan ook als een Deense versie van de populaire Netflixshow The Crown.

Het is niet de eerste keer dat het leven van Margrethe wordt gebruikt voor een show. Haar leven was eerder al het onderwerp van een musical.

De opnames voor de nieuwe serie beginnen naar verwachting pas in 2025. Over de cast is nog niets bekendgemaakt.