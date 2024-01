Denemarken krijgt met Frederik een progressieve, sportieve koning

De Deense kroonprins Frederik neemt zondag de troon over van zijn moeder, koningin Margrethe. Denemarken krijgt met Frederik een progressieve en sportieve koning, die ook nog eens sterke banden heeft met Nederland.

Vooral wat betreft klimaatkwesties staat Frederik op de barricades. De 55-jarige kroonprins is regelmatig bij de klimaattop van de Verenigde Naties. Ook spreekt hij zich in interviews vaak uit over het klimaatprobleem en het belang van het vinden van een oplossing hiervoor. Zijn moeder is kritischer over de oorsprong van het klimaatprobleem: in 2020 zei ze te twijfelen aan het feit dat mensen van invloed zijn op klimaatverandering. “Dat is niet zo’n goed idee”, zei Margrethe over de ‘paniek’ die is ontstaan bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem.

De band tussen kroonprins Frederik en koning Willem-Alexander is sterk. De twee zijn goede vrienden, al zijn prinses Beatrix en koningin Margrethe ook al sinds hun jeugd vriendinnen. Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary waren in juni 2022 voor het laatst in Nederland. Aan het einde van dat staatsbezoek bedankte Frederik zijn vrienden “Alex en Máxima” voor de ontvangst.

Koningin Mary

Frederik staat bekend om zijn sportiviteit. Hij liep marathons in New York, Parijs en Kopenhagen en deed eens mee aan de Ironman in Kopenhagen. Daarnaast staat hij jaarlijks aan de start van de Royal Run.

De 83-jarige koningin Margrethe treedt zondag na 52 jaar af, omdat het “tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten”, zo maakte ze oudejaarsavond bekend. Met haar vertrek wordt de Australische Mary (51), de vrouw van Frederik, koningin. Het stel leerde elkaar in 2000 kennen. Inmiddels hebben ze vier kinderen: Christian (18), Isabella (16), Vincent (13) en Josephine (13). Christian is vanaf zondag kroonprins en daarmee troonopvolger.