Benedikte vond zomerse familiebijeenkomst groot succes

De Deense prinses Benedikte blikt terug op een geslaagde familiebijeenkomst, zo zegt ze in gesprek met het blad Billed Bladet. Er werd volgens de 78-jarige veel gelachen.

Onlangs organiseerde Benedikte met haar zussen koningin Margrethe en Anne-Marie in Jutland op Gråsten Slot, het zomerverblijf van de koninklijke familie, een bijeenkomst voor hun kinderen. “Het was geweldig om onze kinderen en hun neven en nichten bij elkaar te hebben”, zegt Benedikte over de “nostalgische” bijeenkomst. “Het was een groot succes.”

Tijdens de bijeenkomst werden oude herinneringen opgehaald, getuige de vele reacties als “oh, weet je nog” en “het ruikt zoals vroeger” die volgens de prinses geregeld te horen waren. “Het hoogtepunt was dat ze samen waren”, vond de Deense prinses. “Mijn dochter zei ‘ik heb in lange tijd niet meer zo gelachen als nu’.”