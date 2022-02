Bruiloftstoespraak Margrethe emotioneert Mary nog altijd

De Deense koningin Margrethe gaf Mary twintig jaar geleden direct het vertrouwen toen die met haar zoon kroonprins Frederik trouwde. De toespraak die de vorstin gaf tijdens hun huwelijk maakt nog altijd indruk, zo vertelt Mary zichtbaar aangedaan in de documentaire Mary 50 år, die zaterdag wordt uitgezonden op de Deens televisie.

In het programma kijkt de zaterdag 50 jaar geworden Mary, die oorspronkelijk uit Australië komt, terug op haar leven in Denemarken tot nu toe en de grootste hoogtepunten uit de afgelopen jaren. Ze raakt emotioneel als de toespraak van Margrethe tijdens de bruiloft in 2004 langskomt. Daarin was de vorstin vol lof over haar nieuwe schoondochter. Ze zei onder meer dat ze “kracht, rust en warmte” uitstraalt en daarmee vertrouwen schept.

“Dat was zo mooi gezegd. Ik voelde me meteen thuis”, kijkt Mary terug met tranen in de ogen. “Een publiek figuur zijn brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar haar woorden op mijn trouwdag gaven mij het vertrouwen.”