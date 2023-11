Deens hof geeft geen commentaar op geruchten over affaire

Het paleis in Denemarken wil niet inhoudelijk reageren op het verhaal over een vermeende affaire tussen kroonprins Frederik en een Mexicaanse socialite. “Wij geven geen commentaar op geruchten en insinuaties”, zegt een woordvoerder van het hof tegen de Deense krant BT.

Het Spaanse blad Lecturas publiceerde deze week een verhaal dat Frederik samen met de Mexicaanse Genoveva Casanova was gezien in Madrid. De twee zouden onder meer samen de nacht hebben doorgebracht. Ook publiceerde het tijdschrift foto’s van de kroonprins met Casanova.

De vrouw heeft via sociale media ontkend dat er sprake is van een “romantische relatie”. Ze heeft een advocaat in de arm genomen om stappen te ondernemen tegen Lecturas. Ze wil dat het verhaal binnen 24 uur wordt gerectificeerd.