Deens koningshuis deelt foto’s van nieuwe pups

De Deense koninklijke familie heeft er twee huisgenoten bij. Bordercollie Grace, de hond van kroonprinses Mary, is zes weken geleden bevallen van twee pups. Via Instagram delen de royals zondag de eerste foto’s van het tweetal.

“Hier op de vierde zondag van de advent stellen we graag twee nieuwe huisgenoten voor”, schrijven de Denen onder de vier foto’s van de hondjes en hun moeder. “Iets meer dan zes weken geleden werd Grace moeder van twee van de schattigste puppy’s… tot grote vreugde van ons allemaal.” De foto’s zijn volgens het onderschrift gemaakt door kroonprinses Mary zelf en haar 10-jarige zoon Vincent.

Bordercollie Grace is sinds de zomer van 2017 de hond van kroonprinses Mary en kroonprins Frederik en hun vier kinderen. De hond is familie van Ziggy, de vorige bordercollie van de familie die in april 2017 overleed op 12-jarige leeftijd.