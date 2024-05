Deens koningspaar in Noorwegen aangekomen voor staatsbezoek

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn in Noorwegen aangekomen voor een staatsbezoek. Ze arriveerden dinsdagochtend met het koninklijke jacht Dannebrog in de haven van Oslo. Het koningspaar is tot en met woensdag in Noorwegen.

Bij aankomst werden Frederik en Mary opgewacht door de Noorse koning Harald en koningin Sonja en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Later in de ochtend verwelkomen zij Frederik en Mary officieel op het Noorse koninklijk paleis.

Eerder deelde het Deense hof een foto van het koppel op de boot. Het is een bijzondere dag voor het stel, want Frederik en Mary zijn dinsdag precies twintig jaar getrouwd. Het Noorse hof reageerde ook op het bericht van het Deense koningshuis. “Gefeliciteerd! Tot snel”, schreef het bij de foto.

Het is het tweede Deense staatsbezoek sinds Frederik in januari de troon besteeg. Vorige week bracht het koppel een staatsbezoek aan Zweden.