Deens kroonprinselijk paar brengt bezoek aan Nederland in juni

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary zullen op 20 en 21 juni een bezoek aan Nederland brengen. Tijdens het bezoek van Frederik en Mary staan onder andere groene energie en digitale gezondheid centraal.

Het paar zal gedurende het verblijf in Nederland een zakelijke conferentie in Den Haag bezoeken, evenals bedrijven en onderzoeksinstellingen in Rotterdam en Leiden. Frederik en Mary zullen ook dineren met genodigden van Deense en Nederlandse bedrijven en organisaties.

Het bezoek van Frederik en Mary zou eigenlijk al in november 2020 plaats hebben gevonden, maar vanwege de coronacrisis werd dat destijds uitgesteld. In plaats daarvan vond een digitaal bezoek plaats.