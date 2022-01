Deense burgers interviewen koningin Margrethe

Een groep ‘gewone’ Denen is kortgeleden langs geweest op paleis Fredensborg om koningin Margrethe te interviewen. De achttien personen werden gekozen uit in totaal 2000 mensen die een vraag voor de vorstin hadden ingestuurd naar aanleiding van haar vijftigjarig regeringsjubileum in 2022.

De Deense omroep DR legde het bezoek vast en zendt op 8 januari een registratie uit. De achttien vragenstellers komen uit alle lagen van de bevolking. Zo wilde de 14-jarige Villads weten of Margrethe ooit boos is geweest dat ze koningin moest worden. De 76-jarige Erik vroeg de koningin naar haar rouwperiode na het overlijden van haar man prins Henrik in 2018. Tv-presentator Kåre Quist begeleidt het gesprek.

De 81-jarige Margrethe zit op 14 januari precies vijftig jaar op de Deense troon. Vanwege de coronacrisis zijn de grootste festiviteiten uitgesteld naar de zomer.