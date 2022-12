Deense hof deelt koninklijk recept nonnenscheetjes

Het Deense koninklijk huis telt ook dit jaar weer af naar Kerstmis met een digitale adventkalender. Iedere dag deelt het hof op Instagram een post rond het thema kerst. Vrijdag werden volgers getrakteerd op het traditionele koninklijke recept van Pets de Nonne, oftewel nonnenscheetjes.

Voor Margrethe “is het pas een echte kerst als de chefkok van de koningin een portie luchtige ‘nonnenscheetjes’ heeft gebakken”, is te lezen bij een video waarin wordt uitgelegd hoe het baksel gemaakt moet worden. Prins Henrik zou degene zijn geweest die de Franse gefrituurde soesjes in het koninklijk huis zou hebben geïntroduceerd.

“Het verhaal achter de kleine kerstlekkernijen met de onconventionele naam is een klein kerstverhaal op zich”, schrijft het hof. “Lang geleden zou een non voor een Frans kerstdiner een scheet hebben gelaten, waarbij haar zus zo schrok dat ze een beetje soezenbeslag in een pan met kokende olie liet vallen. Het resultaat is een Franse kersttraditie geworden, bekend onder de naam nonnenscheten.” Voor de hapjes zijn onder meer boter, bloem, suiker en eieren nodig.