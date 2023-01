Deense hof onthult waar kroonprinselijk paar Royal Run meerent

Het Deense hof heeft maandag bekendgemaakt in welke steden kroonprins Frederik en kroonprinses Mary dit jaar mee zullen doen tijdens het hardloopevenement Royal Run. Het is de vijfde keer dat deze wedstrijd plaatsvindt.

Frederik trekt eerst in Aabenraa zijn hardloopschoenen aan en rent vervolgens ook in Herning en Kopenhagen mee. Mary rent mee met de Royal Run in Nyborg en Nykøbing Falste.

De Royal Run werd oorspronkelijk georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van de kroonprins in 2018. Dit jaar vindt het evenement plaats op tweede pinksterdag, op maandag 29 mei. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven en kiezen voor een afstand van 1,6 kilometer (een mijl), 5 of 10 kilometer. Zij kunnen deze afstanden zowel lopend als rennend afwerken.