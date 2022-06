Deense koningin Margrethe bezoekt Aarhus

Koningin Margrethe is deze week begonnen aan haar zomertour door Denemarken. Vrijdag was ze te gast in Aarhus. Ook zaterdag is ze nog in die stad.

Margrethe kwam vrijdagochtend met het koninklijke schip Dannebrog aan in de haven van Aarhus. Daar werd ze welkom geheten door de burgemeester. Na een bezoek aan het stadhuis ging ze de stad in. Ze nam een kijkje op de universiteit en bezocht het Generationernes Hus, een speciale woonvorm waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen samen een woongemeenschap vormen.

Daarna ging Margrethe naar ReThinkers, een soort uitzendorganisatie voor vrijwilligers in de culturele sector. Daar ontving de vorstin een speciaal boeket dat niet bestond uit bloemen, maar uit tot bloemen gevouwen pagina’s uit Deense boeken.

Vrijdagavond staat er nog een diner op het programma. Zaterdagochtend begint ze aan de tweede dag van haar bezoek.