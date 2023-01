Deense koningin Margrethe haalt ruzie over titels aan in speech

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zaterdag in haar nieuwjaarstoespraak gesproken over de onenigheid met haar zoon prins Joachim. De vorstin liet in september weten dat de kinderen van Joachim vanaf komend jaar hun titel van prins en prinses kwijtraken. Joachim deelde zijn teleurstelling met de pers en Margrethe voelde zich daardoor genoodzaakt om kort daarna in een verklaring haar excuses aan te bieden. Dat het zo is gelopen, doet haar “pijn”, zei de koningin in haar speech.

Wel is de situatie volgens Margrethe verbeterd. “We hebben nu een tijd van meer rust en bezinning gehad en ik weet zeker dat de familie samen met vertrouwen, begrip en nieuwe moed het nieuwe jaar in kan gaan.”

De koningin deelde in haar toespraak ook positieve woorden over haar familie. Zo sprak ze vol trots over haar acht kleinkinderen. “Wat zijn ze groot geworden, wat vliegt de tijd! Prins Christian wordt in oktober 18 jaar, het wordt een jubileum waar we allemaal naar uitkijken.”

Margrethe sprak ook over de oorlog in Oekraïne en stuurde haar eerste nieuwjaarsgroet aan vluchtelingen in Denemarken. Aan het eind van haar toespraak bedankte ze iedereen die dit jaar haar troonjubileum heeft gevierd. “Bedankt voor de vele groeten die ik heb ontvangen, bedankt voor de gelukkige glimlachen die ik overal heb ontmoet. Bedankt voor de steun aan ons land en voor de liefde voor mij en mijn familie.”