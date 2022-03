Deense koningin tipte idee voor Netflix-film

De Deense regisseur Peter Flinth kreeg het idee voor zijn nieuwste film Against The Ice van niemand minder dan koningin Margrethe. Zij tipte hem toen ze samen aan de film De Vilde Svaner werkten, onthult Flinth aan het Deense magazine Billed Bladet.

Margrethe zorgde voor de kostuums en de scenografie bij De Vilde Svaner, een film die in 2009 uitkwam. Ze sprak destijds met Flinth onder meer over Groenland en vroeg hem of hij het boek Two Against The Ice van Ejnar Mikkelsen had gelezen. “Dat had ik niet niet, waarop ze zei dat het een aanrader was en dat het een uitstekende film zou kunnen worden. En ik moet zeggen dat ze gelijk had.”

Against The Ice, vanaf deze week te zien op Netflix, is een waargebeurd verhaal over een Deense poolexpeditie in 1909. De hoofdrollen worden gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) en Joe Cole (Peaky Blinders).