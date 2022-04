Deense koningshuisleden aanwezig bij paasmis in Aarhus

Diverse leden van het Deense koningshuis, waaronder koningin Margrethe, hebben zondag de paasmis in de kathedraal van Aarhus bijgewoond. Het hof deelde na afloop van de dienst foto’s op Instagram.

Behalve Margrethe waren ook haar zoon kroonprins Frederik en zijn dochter prinses Isabella aanwezig. Zij werden door de Deense hoffotograaf lachend op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl zij de kerk uitlopen. Margrethe bedankte daarbij de koninklijke biechtvader en bisschop van Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen, door hem de hand te schudden.

Dezelfde geestelijke verzorgt overigens over twee weken de confirmatie van prinses Isabella in de paleiskapel van Fredensborg. Tijdens deze dienst wordt de 14-jarige dochter van Frederik en Mary bevestigd als lid van de protestantse kerk. In dezelfde kapel werd zij in 2007 ook gedoopt.