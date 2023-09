Deense kroonprins Frederik vist met kinderen naar zeediertjes

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft maandag bij het Amager Strandpark in Kopenhagen naar krabben en andere kleine zeediertjes gevist. Dat deed de kroonprins samen met een groep schoolkinderen.

Het Deense koninklijk huis deelt op Instagram een reeks foto’s van de middag, waarop te zien is dat Frederik samen met verschillende kinderen aan het vissen is met een net. Zo is op een van de foto’s te zien dat de kroonprins even in een visnet kijkt en steekt Frederik op een andere foto zijn hand in een net om te kijken wat de vangst is.

Aanleiding voor deze middag is de Week van de Natuur. Die wordt georganiseerd “om kinderen en hun families de mogelijkheid te geven om buiten te komen en de natuur te beleven”, aldus het Deense koningshuis in het bericht. Deze week worden allerlei gratis uitjes georganiseerd waaraan onder meer scholen meedoen.